publié le 26/05/2017 à 16:17

On a beau l'attendre de longs mois durant, la chaleur n'est pas toujours aisée à supporter. Ces derniers jours, la France métropolitaine connaît une vague de chaleur intense. Vendredi 26 mai, le thermomètre affichait même 34°C dans le Sud-Ouest, aux alentours de Bordeaux. Une température qui, si on ne prend pas ou peu de précautions, peut s'avérer gênante au quotidien et provoquer de la fatigue. Il existe pourtant quelques conseils pour se prémunir de l'atmosphère ambiante et éviter le coup de chaud ou pire, l'insolation.



La première des choses à faire est de s'abreuver en quantité suffisante. Si toute l'année, il est nécessaire de boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour, il ne faut pas hésiter à boire encore davantage lorsque le thermomètre est au plus haut. Car en période de chaleur, les êtres humains perdent davantage d'eau, principale composante de l'organisme, et peuvent se retrouver déshydratés et risquer une insolation. Néanmoins, il ne faut pas dépasser la limite des deux litres d'eau quotidiens sans avis médical. Dans la mesure du possible, cette précaution est à allier à une limite des déplacements. Il est recommandé de restreindre les allers-retours ou, si possible, de les faire aux heures les moins chaudes.

Vigilance accrue pour les personnes les plus fragiles

Pour les personnes qui peuvent rester chez elles, calfeutrer son logement peut être salutaire. Pour éviter que la chaleur ne s'engouffre par les fenêtres, il peut être judicieux de fermer volets, rideaux ou fenêtres, ou de tenter de créer un courant d'air, conseille notamment le ministère de la Santé. Au niveau de l'alimentation, manger des choses froides comme des salades peut également permettre au corps de se rafraîchir. Cela permet d'éviter de rajouter de la chaleur au corps qui en stocke déjà suffisamment. En cas d'exposition au soleil, par exemple pour les personnes travaillant en plein air comme les ouvriers sur les chantiers, il est impératif de se protéger à l'aide d'une crème solaire avec un indice de protection suffisant. Se couvrir la tête est également un bon réflexe.

Si la chaleur peut atteindre et affaiblir tout un chacun, elle peut se révéler dangereuse pour les personnes les plus vulnérables. Les nourrissons, enfants en bas âge et personnes âgées doivent particulièrement être accompagnés et surveillés en période de canicule ou tout simplement lors d'un pic météorologique. Les précautions citées ci-dessous doivent leur être appliquées afin d'éviter l'hyperthermie, qui est courante chez les seniors comme les nouveaux-nés, explique l'Agence nationale de Santé publique.