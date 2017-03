publié le 22/03/2017 à 21:21

Ce n'est pas de la science-fiction. Ce survol inédit et fictif de la planète Mars a été réalisé à partir d'images bien réelles. Le réalisateur finlandais Jan Fröjdman a utilisé des milliers de photos prises par HIRISE, la caméra télescope embarqué par la sonde de la Nasa MRO, afin de confectionner ce clip de cinq minutes en haute définition, montrant la planète rouge comme vous ne l'avez jamais vue. Le satellite a filmé Mars pendant douze ans et enregistré plus de 50.000 images de paysages martiens.



Le cinéaste a expliqué à Wired qu'il a mis trois mois à retravailler les clichés et leur couleur pour obtenir ce résultat donnant l'impression d'évoluer en trois dimensions au-dessus de la planète, passant en revue ses reliefs, ses vallées et ses cratères. Peut-être un premier aperçu du spectacle qui se jouera sous les yeux des passagers des premiers vols habités vers Mars dans une quinzaine d'années.