Exoplanètes dans la Curiosité

publié le 23/02/2017 à 19:00

Découverte de nouvelles exoplanètes

Elles viennent de faire irruption dans nos vies grâce à la NASA ! Qui sont ces nouvelles planètes, que l'on surnomme exoplanète ? A quoi ressemblent-elles ? Quelles promesses font-elles ? Des questions et des réponses avec notre invité François Forget, planétologue et directeur de recherche au CNRS au Laboratoire de Météorologie Dynamique et de l'institut Pierre Simon Laplace.



Nos ancêtres et nous

On part sur la piste de nos ancêtres, on va remonter très loin, jusqu'à 7 millions d'années, et se demander ce que Toumaï, Lucy, Néandertal et Sapiens nous ont légués...des spécificités géniales et quelques maladies aussi !

Qui sont nos aïeux ? Le berceau de l’humanité est-il vraiment en Afrique ? Et nos ancêtres, sont-ils vraiment gaulois ? Pour répondre à toutes ces questions nous recevons Matthieu Villiers, directeur de la rédaction de Science&Vie.



Science&Vie Questions Réponses mars 2017

Les pouvoirs secrets des arbres

Des révélations sur la vie secrète des arbres ! Vous les croyez solitaires , immobiles et silencieux ?

La journaliste Anne-Claire Genthialon vous fait découvrir leur mode de communication aussi efficace que notre internet, leur esprit de compétition, leur incroyable mémoire, et leur capacité à tomber amoureux !

Le dossier Les pouvoirs secrets des arbres est à retrouver dans Le Parisien Magazine - Aujourd'hui en France, en partenariat avec RTL.

Parisien Magazine du 24 février 2017