"Journée des solutions" : un restaurant marseillais cuisine à l'énergie solaire

publié le 06/11/2017 à 17:26

À Marseille, ce restaurateur a trouvé comment produire de l'énergie solaire à moindre coût. La température maximale de ses fourneaux peut atteindre les 450°C. Cette initiative a été mise en place par l'ingénieur et cuisinier Pierre-André Aubert dans son restaurant. Le système est un miroir parabolique de 8 m² "qui concentre la lumière et la renvoie dans un second miroir qui la renvoie sous une plaque en fonte." Cette plaque est donc chauffée "en direct" par le soleil.



"On a une solution de fourneaux de cuisine professionnelle qui fonctionne à l'énergie solaire," conclut le cuisinier. Ce prototype de restauration solaire devrait être pérenne dans les prochains mois et représente une nouvelle manière de penser la restauration.

Pour Pierre-André Aubert, cela représente une solution qui agit sur le mode de production, comme l'agriculture urbaine ou encore l'agroforesterie. "On se demande comment on utilise les énergies renouvelables et on essaie d'anticiper ce que pourrait devenir un restaurant à l'ère post-carbone," explique le restaurateur.



Cette initiative entre dans le cadre de la "journée des solutions" lancée par la Fondation pour la Nature et l'Homme, en partenariat avec RTL et le journal La Croix, à l'occasion du lancement de la COP23 lundi 6 octobre.