publié le 06/11/2017 à 09:09

À l’occasion de l'ouverture de la COP23 ce lundi 6 novembre à Bonn, en Allemagne, la Fondation pour la nature et l’homme (FNH) lance sa deuxième "Journée des solutions", en partenariat avec RTL et La Croix.



Le but de cette "Journée des solutions" est de mettre en avant des entreprises, des particuliers, des collectivités qui se mobilisent, qui innovent pour sauver la planète. Les initiatives se multiplient dans notre société, comme le témoigne Alain sur RTL, employé d'une entreprise de transport routier qui a décidé d'agir pour l'environnement. "Notre entreprise a développé différentes façon d'agir. Et la plus significative selon moi : l'achat de 17 camions fonctionnant au gaz naturel liquéfié et comprimé." Et comme l'Yonne où est l'entreprise ne disposait pas de station à gaz pour les ravitailler, l'entreprise d'Alain a investit 1,5 million d'euro pour faire construire un station à Auxerre. "Elle est ouverte aux autres transporteurs".

La COP23, nouvelle conférence sur le climat, ouvre à Bonn, en Allemagne deux ans après les accords de Paris. Elle est présidée par Iles les Fidji.