publié le 06/11/2017 à 08:38

Est-ce compatible de protéger la planète tout en voulant nourrir le plus de monde possible et faire le plus de profit possible ? Emmanuel Faber, le nouveau PDG de Danone, défend ce point de vue. À l'occasion de la Journée des solutions sur RTL et de l'ouverture de la Conférence de Bonn sur le climat (COP23), lundi 6 novembre, il explique sa vision de l'entreprise solidaire, différente de l'idéologie libérale classique.



"Non seulement je pense que c'est compatible, mais c'est même la seule approche sérieuse. On a réduit de 50% notre intensité carbone en dix ans et on est devenu leader mondial du bio l'année dernière. Je dirais même que c'est la seule approche réaliste. Une entreprise n'existe que parce qu'elle a une utilité sociale", expose le successeur de Franck Riboud.

Convaincu que le but premier d'une entreprise n'est pas la maximisation des profits mais la création "de valeur pour tout le monde", Emmanuel Faber s'explique sur l'importance du social dans l'activité économique : "Le social, c'est à la fois le moyen et la finalité. Une entreprise qui prend en compte le social, c'est une entreprise qui se dit que le pouvoir d'achat des salariés et le revenu des agriculteurs en amont sont importants".



Chez Danone, cela se traduit par une augmentation, en plus de l'inflation, de "sept points [de pourcentage] de pouvoir d'achat" pour les salariés en dix ans : "Les salaires des ouvriers chez Danone, en France, sont 30% supérieurs à la moyenne de l'industrie". Les premiers acteurs de l'industrie ne sont pas en reste, à en croire le PDG. "On ne peut pas parler d'utilité social si on n'intègre pas l'ensemble du cycle de production. La démarche de Danone, depuis très longtemps, est de travailler en direct avec nos agriculteurs", assure Emmanuel Faber, affirmant ainsi que son entreprise, générant plus de 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec ses 110.000 salariés dans le monde, a par exemple mis en place un prix plancher pour le prix d'achat du lait.