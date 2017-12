Idées cadeaux Noël 2017 : et si vous offriez de la neige ou des arbres ?

et Loïc Farge

publié le 22/12/2017 à 07:17

Offrir de la neige, c'est évidemment symbolique. Vous n'allez pas offrir des flocons dans une glaciaire. En fait, vous allez offrir à votre beau-frère ou votre cousine la satisfaction d'avoir aidé les chercheurs du CREA Mont-Blanc - une ONG de scientifiques qui étudient la fonte de glacier.



Vous leur faites un don de 10, 20 ou 40 euros. Vous bénéficiez d'une réduction fiscale. Cela va leur permettre d'aller mesurer l'évolution des glaciers, les hauteurs de neige et de mieux protéger le massif. En échange ils vont envoyer au bénéficiaire du cadeau des flocons symboliques en papier ou autocollant.

Vous pouvez aussi dans le même esprit offrir des arbres. L'association Envol Vert propose d'aider des communauté locales à sauver leur forêt, à acheter des outils et des graines pour replanter des arbres. Vous allez sur Internet et vous financez, par exemple pour 16 euros, une plantation de noyer en Colombie.

Offrez un arbre en un clic

Le site Treedom propose d'offrir un parrainage d'arbre. Vous versez une petite somme et vous avez ensuite régulièrement de nouvelles et des photos de votre caféier au Népal.



En fait, vous avez plein de sites (Ecotree, Reforest) qui proposent d'offrir ce genre de cadeaux, beaucoup plus utile qu'un disque ou une cravate qui risquent d'être revendus le lendemain de Noël sur Internet.