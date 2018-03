Glyphosate : Monsanto ne pourra plus accéder au Parlement européen

publié le 28/09/2017 à 23:29

Depuis jeudi 28 septembre, les employés de l'entreprise Monsanto ne peuvent plus accéder au Parlement européen, comme le révèle le journal Le Soir. L'entreprise est depuis quelques semaines au cœur d'une polémique concernant l'herbicide Round Up, qualifié de "potentiellement cancérigène".



Le produit, qui contient du glyphosate, un composé chimique dangereux, est commercialisé depuis dix ans au sein de l'Union européenne, qui doit décider prochainement de renouveler ou non cette autorisation de vente. Mais la dangerosité du produit soulève les mécontentements : le gouvernement français s'est lui même opposé au renouvellement de cette autorisation.

Convoqué il y a deux semaines au Parlement Européen pour discuter de ce sujet, les employés de Monsanto ont refuser de se présenter. Ils ont expliqué pour se justifier que l'hémicycle européen n'était pas le lieu où discuter de ce sujet, en dénonçant "une politisation du sujet", "pris d’assaut par le populisme", comme le montre un document publié par un assistant parlementaire belge.



NEWS:Les lobbyistes de #Monsanto officiellement interdits d'entrée o Parlement EU suite à leur refus de comparaître à l'audition #Glyphosate pic.twitter.com/fUjVwzkmb7 — Emmanuel Foulon (@efoulon1) 28 septembre 2017

À la suite de cette absence délibérée, la Commission des présidents a décidé d'interdire aux employés de Monsanto d'accéder au Parlement européen. "Le parlement a décidé de ne pas se laisser dicter les termes du dialogues" a déclaré au Soir le député européen belge Philippe Lamberts.



"En d’autres termes, Monsanto veut pouvoir accéder au Parlement uniquement lorsque ça l’arrange, pour défendre ses intérêts derrière des portes fermées, mais pas pour débattre démocratiquement lors d’une audition ouverte" a-t-il précisé.