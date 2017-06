Électroménager : l'Europe révise l'étiquetage énergétique des appareils

publié le 14/06/2017 à 07:32

L'étiquette énergie elle a été créée en 1994, avec des lettres (de A à G). Les appareils A étaient les plus économes ; les G, les pires. Mais les constructeurs ont fait tellement de progrès que toutes les machines ont fini par se retrouver en catégorie A. Et pour les différencier quand même - car il y a toujours de gros écarts -, ils ont créé les "+" (A+, A++), qui sont devenus trompeurs.



Quand vous voyez un A dans un magasin, vous pensez que vous achetez un appareil correct qui ne consomme pas trop. Et bien c'est faux ! L'Union européenne a donc décidé de revenir à l'échelle ancienne de A à G. Mais le A indiquera à nouveau vraiment les machines les plus performantes, et les G, les plus énergivores.

Tout cela devrait permettre, selon Bruxelles, de faire faire au niveau du continent d'énormes économies : 200 milliards de kilowattheures (la moitié de la consommation française d'électricité chaque année) rien qu'en changeant des étiquettes. Pour que le consommateur ait à nouveau le réflexe d'investir peut-être un peu plus au départ, les réfrigérateurs les plus économes sont un peu plus chers. Mais ensuite, quand vous calculez la consommation d'énergie sur dix ans, vous pouvez facilement avoir 300 euros d'écart.



Alors avec l'Europe, il faut toujours être patient. Le nouvel étiquetage doit maintenant être adopté par le Conseil des ministres. Les premières étiquettes arriveront dans les magasins en 2019.