Japan Airlines travaille sur un biocarburant à base de coton

publié le 22/06/2017 à 06:53

Que faire de vos vieux jeans ou tee-shirts ? Les Japonais, eux, veulent les transformer en kérosène. Et ce grâce à des bactéries qui sont capables de décomposer les fibres de coton en alcool. Dans les fibres, il y a du sucre qu'elles peuvent transformer en éthanol. Ce carburant peut très bien faire tourner un réacteur. Pour l'instant, 100 tonnes de vêtements permettent de produire 10.000 litres de carburant. Cela ne va faire voler beaucoup d'avions. La compagnie japonaise fait donc d'autres recherches pour transformer aussi les fibres de papier. Le potentiel serait beaucoup plus grand.



Japan Airlines espère faire voler ses premiers appareils avec des tee-shirts et des journaux en 2020. Dans un premier temps, ce nouveau carburant sera incorporé au kérosène classique, comme on ajoute déjà en France à l'essence pour les voitures de l'éthanol, fait avec du maïs et des pommes de terre. Un avion, aujourd'hui, consomme 15.000 litres de carburant par heure. Comme le nombre de passagers dans le transport aérien devrait doubler dans les vingt prochaines années, autant d'abord faire des appareils plus économes, plus légers, et puis trouver des énergies écologiques, avec moins de carbone.

Il y a d'autres pistes pour les avions : des biocarburants faits avec de la canne à sucre, de la moutarde, ou même de l'huile de friture. KLM a déjà fait voler un Airbus comme ça pendant dix heures en incorporant dans ses réservoir 20% d'huile récupérée dans des fast-foods.