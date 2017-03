La "mémoire" de la glace bientôt conservée en Antarctique

et Loïc Farge

publié le 08/03/2017 à 06:49

Avant de se rendre dans les Andes, les scientifiques vont d'abord passer par Paris, pendant trois jour à l'Unesco, pour faire leur point sur leur incroyable mission. Ils veulent collecter des bouts de glaciers de toute la planète et les enfermer dans un coffre fort en Antarctique, par - 50 degrés. L'an dernier, ils ont déjà récupéré de carottes de glace d'un mètre de long sur le Mont-Blanc, à 4.300 mètres d'altitude. Le deuxième glacier sur lequel ils vont prélever des échantillons en juin, sera en Bolivie, sur la montagne Illimani, à plus de 6.000 mètres.



À quoi cela sert-il ? Dans la glaces sont enfermées des minuscules bulles d'air. À l'intérieur, il y a des gaz, du CO2, des poussières, des virus, de bactéries : toute une mémoire de l'atmosphère. En Bolivie, elle remonte à 180.000 ans. Le problème de glaciers, c'est qu'ils fondent l'été parfois. Ils se reconstituent l'hiver, mais il est trop tard : le gaz s'est échappé. C'est comme si on avait effacé la mémoire d'un ordinateur.

Cri d'alarme des glaciologues

Donc ces chercheurs - ils sont une quinzaine (Japonais, Chinois, Français) - veulent laisser à leurs successeurs cette mémoire. Grâce à leur banque de données, dans 200 ou 300 ans, des chercheurs, avec des technologies qui n'existent pas encore, feront peut-être des découvertes étonnantes, notamment pour expliquer la mutation de virus ou des bactéries.



Les glaciers fondent plus vite que prévu, selon plusieurs études récentes. Les glaciologues à l'Unesco, jusqu'à vendredi 10 mars, vont aussi lancer un cri d'alarme et dénoncer l'aveuglement de Donald Trump, qui supprime peu à peu tous les crédits destinés à la recherche sur le climat.