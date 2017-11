Attention aux compléments alimentaires à base d'algues

publié le 30/11/2017 à 06:40

La spiruline est une algue microscopique qu'on appelle le "steak de la mer", car elle est bourrée de protéines et de vitamine B12. Elle était déjà consommée par les Incas pour leur donner de l'énergie. On en trouve aujourd'hui sous forme de gélule ou de poudre.Il faut faire attention, dit l'Agence de sécurité sanitaire (Anses), car elle est récoltée dans la mer. Et quand elle vient de loin (souvent de Chine), elle peut contenir de bactéries toxiques ou des métaux. Il vaut donc mieux éviter de l'acheter sur Internet et préférer les pharmacie ou les parapharmacies, où les contrôles seront plus stricts.



Le personne allergiques doivent faire aussi attention et éviter d'en consommer. Quant aux végétaliens (les gens qui ne mangent ni viande ni poisson), beaucoup achètent des compléments aux algues en pensant y trouver la vitamine B12 qui leur manque. Et bien non ! Selon l'Anses, la vitamine contenue dans la spiruline est mal absorbée par le corps. Les algues ne sont pas une source fiable. En gros, ça ne sert pas à grand chose, à part à enrichir les fabricants.

Des nutriments dans la choucroute et la bière

L'Anses a pour mission d'étudier tous les compléments alimentaire. Ils sont de plus en plus vendus en France, pour être en meilleure forme, avoir de beaux cheveux et améliorer nos défenses naturelles. Certains peuvent avoir un intérêt.



Mais en règle générale, au lieu d'acheter de gélules souvent très chères, le mieux est de trouver dans les aliments, les nutriments qui nous manquent. De la B12 il y en a, par exemple, dans la choucroute et la bière. Certains trouveront que c'est plus agréable qu'une gélule.