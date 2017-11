À Bordeaux, des bus carburent au marc de vin

et Loïc Farge

publié le 24/11/2017 à 07:14

Il ressemble à un bus classique, mais il carbure au vin. Ou plutôt on met dans son réservoir du bioéthanol, produit avec du marc de vin. C'est ce qui reste quand le raisin a été pressé. Il y a encore un peu d'alcool. Le marc peut être transformé en carburant, en éthanol. L'avantage, dans une région viticole, c'est que la matière première est facile à trouver. Cela permet de recycler un déchet.



Ensuite, il émet beaucoup moins de gaz à effet de serre (85% en moins par rapport au diesel). C'est bon pour le climat. Ce qui sort du pot d'échappement est moins polluant. Ce bus émet moins d'oxyde d'azote, et moins de particules.

C'est une coopérative, Raisinor, qui fait le tour des vignobles pour récupérer le marc et produire ce carburant. Pour l'instant, il est en test sur la ligne entre Bordeaux, Saint-André-de-Cubzac et Blaye. Le gestionnaire du réseau la Citram, veut voir s'il peut en faire rouler d'autres. Le carburant est moins cher que le diesel.

Cher à fabriquer

Le problème est qu'il en faut plus pour faire rouler le bus, et le véhicule coûte encore très cher à fabriquer. Il faut un moteur spécial. Donc il va falloir, pour inciter les villes à en acheter, sans doute une aide de la région ou de l'État au départ.



Si vous habitez Bordeaux et que vous sentez tout à coup dans la rue une odeur de vin chaud, c'est que le bus vient de passer.