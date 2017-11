Glyphosate : le pesticide remplacé par des troupeaux de robots dans les vignobles

publié le 27/11/2017 à 06:43

Ce sont des robots jaunes avec des roues. Ils sont tout plats, et ont sur le dos un panneau solaire. Ces robots sont en fait des tondeuses. Ils se déplacent tous seuls entre les pieds de vignes, grâce à des capteur et un GPS. Leur énergie vient du soleil. Quand il fait trop sombre, ils ont une batterie électrique.



Ce troupeaux de robots sont lâchés dans les vignes en mars. Ils vont se débrouiller jusqu'en septembre. Ils ont un berger quand même : un technicien qui va les suivre sur un écran d'ordinateur. Il peut gérer son troupeau depuis un bureau, ou un camion. Quand il voit un robot en difficulté, coincé quelque part, il peut simplement cliquer avec sa souris pour le remettre sur le bon chemin ; si c'est plus grave, le berger se déplace.

Les robots tondent, et ça évite de désherber. Quelque 70% de vignes en France sont traitées au désherbant chimiques. Pour les autres, on utilise la méthode mécanique, donc avec de gros tracteurs. Le vigneron va soit tondre, soit labourer : cela ça peut abîmer les vignes. Les robots, eux, ne les touchent pas. L'entreprise Vitirover va déployer ses premiers robots au printemps prochain dans de grands châteaux bordelais.

C'est une solution pour remplacer le glyphosate qui est rentable, mais dans de exploitation assez grandes. Vous mettez cinquante robots, par exemple, pour 100 hectares de vignes. Vitirover est en discussion aussi avec la SNCF, le principal utilisateur de glyphosate en France. Des troupeaux de robots pourraient bientôt aller tondre le long des voies ferrées.