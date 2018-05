Y aura-t-il bientôt des péages sur les périphériques de nos grandes villes ?

et Loïc Farge

publié le 03/05/2018 à 10:30

La proposition a été faite en novembre dernier au gouvernement. Elle émane de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (Asfa), qui regroupe Vinci, Eiffage et Sanef.



L'idée c'est de moderniser et rénover les réseaux périurbains, c'est-à-dire les boucles autour des villes comme Paris, Lyon, Nantes ou Bordeaux, ainsi que les tronçons amenant aux autoroutes, qui sont jusqu'ici publics et gratuits. Ou plutôt sans péage. Car en réalité, ils ne sont pas gratuits. Ils sont financés par le contribuable. Il y a quelque 600 kilomètres concernés, selon un document cité par le quotidien Les Échos.

Il faut d'ailleurs noter que certaines portions périurbaines sont déjà concédées - une partie de l'A86 à Paris, par exemple. Ce serait alors beaucoup plus fréquent. En contrepartie, les autoroutiers rénoveraient les voies - qui en ont bien besoin - et les adapteraient à la circulation moderne. Avec, par exemple, les parkings à l'entrée des agglomérations, pour décongestionner les centres-ville.

Cela veut dire que c'est l'automobiliste qui paierait pour tout cela, avec une sorte de péage urbain qui ne dit pas son nom, et avec l'allongement de la durée de concession sur les autoroutes classiques pour financer les investissements.

La décision européenne qui change tout

Jusqu'ici, le gouvernement opposait une fin de non-recevoir au projet. Il faut dire que le sujet est explosif. Les sociétés d’autoroutes sont régulièrement critiquées par la Cour des comptes, qui pointe leurs profits et leur politique tarifaire quelque peu inflationniste, pour dire les choses gentiment.



La ministre des Transports, Élisabeth Borne, se prévalait des règles européennes, qui empêchaient cette opération parce qu'elles interdisaient le financement croisé des autoroutes, c'est-à-dire le fait de financer la rénovation d'une portion avec les recettes obtenues sur d'autres tronçons.



Mais voilà qu'une décision de la Commission européenne d'il y a quelques jours a tout changé. Bruxelles vient d'autoriser une opération de ce genre en Italie, pour le contournement de la ville de Gênes, après de longues négociations. Cet accord ouvre la porte à d'autres opérations comparables. Et nos sociétés autoroutières ont bien l'intention de maintenir leur projet.