Amazon va bientôt livrer directement dans les coffres de voitures

publié le 25/04/2018 à 23:12

Et si on vous livrait directement vos colis dans le coffre de votre voiture ? Si l'idée peut paraître farfelue, elle émane pourtant d'Amazon. Le géant américain de la distribution expérimente déjà la livraison par drone, mais aussi la livraison à domicile même quand vous est absent grâce a une serrure connectée a distance.



Pour profiter de ce service, il faut télécharger sur votre smartphone une application baptisée Amazon Key. Grâce a cette application et un code, le livreur peut ouvrir et refermer le coffre de votre auto. Il existe une option pour être livrée dans la journée.

Ce service n'est pas compatible avec tous les véhicules. Pour le moment, le système fonctionne avec certaines marques Volvo, mais aussi sur plus de 7 millions de véhicules de General Motors, Cadillac, GMC, Buick ou encore Chevrolet, et avec des véhicules récents. Amazon certifie que d'autres modèles de véhicules rejoindront la partie à l'avenir.

Des risques pour la sécurité ?

Seul bémol de ce système : les risques pour la sécurité. En effet, ce service autorise un livreur à ouvrir le coffre d'un véhicule. Mais Amazon certifie que de nombreuses mesures de sécurité et de vérification ont été prises pour éviter tout vol de véhicule. Par exemple, le livreur n'aura jamais accès aux codes d'accès ni à la clé de la voiture.



Et s'il ne verrouille pas le véhicule une fois la livraison terminée, une fermeture automatique est prévue. Les dégâts comme des rayures par exemple seront également pris en charge par Amazon. Ce système de livraison innovant est désormais disponible dans 37 villes américaines.