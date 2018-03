Assurance chômage : le déficit pourrait cesser dès 2019

publié le 01/03/2018 à 10:10

L’Unedic, qui gère Pôle Emploi, vient de révéler que le déficit permanent de l’Assurance chômage pourrait cesser dès 2019. L’organisme paritaire estime en effet que ce spectaculaire redressement est possible en raison du recul du chômages cette année. Premièrement, les créations d’emplois dépendant du régime sont prévus en croissance de 166.000 puis encore de 200.000 postes supplémentaires en 2019. Deux exercices qui ramèneraient le taux de chômage à 8,4% de la population active.



La seconde raison de ce redressement possible, c’est l’impact des nouvelles règles d’indemnisation conclues entre les partenaires sociaux en avril 2017 et qui vont donner leur plein effet cette année et l’an prochain.

L’Unedic promet la fin du déficit mais on préfèrera le conditionnel. Le régime d’indemnisation du chômage est le plus sensible à la conjoncture. Ces hypothèses de redressement s’inscrivent hors de tout ralentissement notable de la croissance. Si c’est le cas, le bilan de l’Unedic passerait d’un découvert de 3,6 milliards l’an dernier au quasi équilibre en décembre 2019. Un coup d’arrêt à 10 ans de déficit permanents.

Une situation qui enlèverait une douloureuse épine dans la pantoufle gouvernementale et qui, c’est très important, conforterait le poids des partenaires sociaux dans la gestion de cet organisme paritaire. Un rôle que le président Emmanuel Macron avait menacé de leur retirer en l’absence de résultats probants. On doit donc aussi souffler du côté du Medef et des centrales syndicales. Reste encore à gérer le dossier de la dette de l’Assurance chômage : plus de 36 milliards, l’équivalent de 11 mois de recettes totales.



Ce redressement signale que la pérennité du système actuel est consolidée. Un avenir qui serait d’autant plus assuré que les réformes des différents régimes spéciaux et d'autres gros postes de dépenses seront engagées. C’est la clé pour espérer une meilleure prise en charge des sans-emploi. Aujourd’hui, un chômeur inscrit à Pole Emploi sur 2 ne perçoit aucune indemnité. La meilleure santé de l’Unedic pourrait améliorer cette situation. La ministre du Travail affichera demain les souhaits du gouvernement dans ces domaines.

Le plus

Amazon a fait une nouvelle victime : Toys'R'us ferme ses portes au Royaume-Uni.

La note du jour

15/20 à Edward Stack. Le patron du grand réseau américain d’armureries Dick’s cesse la vente de fusils d’assaut et celle de toute arme aux moins de 21 ans. Une première pour une entreprise cotée à Wall Street.