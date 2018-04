publié le 25/04/2018 à 17:52

L'organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) a dévoilé mardi 24 avril son palmarès sur l'année 2017. La France arrive en tête en terme d'exportations de vin dans le monde, avec plus de 8,9 milliards d'euros enregistrés (pour 1,54 milliard de litres exportés), loin devant l'Italie qui a enregistré près de 5,9 milliards d'euros (pour 2,14 milliards de litres exportés).



Le pays confirme aussi sa place en tant que deuxième plus grand producteur de vin, malgré une faible récolte sur l'année. Il a produit 3,67 milliards de litres, derrière l'Italie (4,25 milliards de litres).



En 2016, 4,54 milliards de litres de vin avaient été produits en France. Ces moins bons résultats constatés cette année sont dus aux aléas climatiques.

Une baisse de 19% dans la production française entre 2016 et 2017 qui peut laisser présager de mauvaises retombées économiques pour les années à venir. Exception faite, cependant, si la qualité du vin n'a pas été affectée. Jean-Marie Aurand, le directeur général de l'OIV, a commenté ces chiffres en déclarant : "Il faut remonter à 1966 pour trouver une récolte aussi faible".



La France n'est pas la seule à être affectée par les conditions climatiques. En 2018, plusieurs pays producteurs de vin tels que l'Australie, l'Afrique du sud et le Brésil pourraient voir leurs récoltes sévèrement touchées par la sécheresse.