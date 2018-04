publié le 06/04/2018 à 09:59

Les gros investisseurs internationaux s'intéressent de plus en plus au marché du vin en forte croissance. Dernière opération en date : le fonds d'investissement américain Carlyle Group vient d'acquérir le plus gros producteur de vin australien, Accolade Wines. Il a déboursé 1 milliard de dollars australiens (près de 700 millions d'euros).



Il y a quelques semaines, c'était la start-up Vivino (une application pour évaluer les bouteilles et les acheter en ligne) qui avait elle aussi attiré les investisseurs sur le modèle d'une entreprise technologique en levant une vingtaine de millions d'euros auprès de fonds d'investissement encore. Une start-up danois, figurez-vous, dont l'application a aujourd'hui une trentaine de millions d'utilisateurs.

C'est l'extraordinaire croissance du marché mondial - et en particulier celui de la Chine - qui a provoqué l'arrivée de ces investisseurs dans un secteur comme le vin. Pendant longtemps, dans l'Empire du Milieu, on a acheté du vin comme cadeau. On le donnait à l'occasion de visites pour l'offrir. Désormais, les jeunes urbains en achètent pour eux, pour leur propre consommation.



Le marché chinois progresse de 30% par an. Il devrait, selon un rapport établi par Vinexpo, devenir bientôt le deuxième marché mondial derrière les États-Unis. Ce sont en fait les goûts de la classe aisée urbaine chinoise qui sont en train de se transformer. C'est un processus classique. Avec l'élévation du niveau de vie, la consommation d'alcool fort - qui était très populaire jusqu'à il y a peu - diminue au profit du vin.