publié le 16/06/2018 à 13:15

Le crack en orthographe est une femme. Elle a grandit dans le Grand Est, a étudié le latin ou le grec ancien et parle couramment une langue étrangère. Elle n’est pas très foot ni télévision, mais plutôt rat de bibliothèque.



C’est en tous cas ce que permet de démontrer le baromètre Voltaire, établi par une plateforme de remise à niveau en orthographe, en questionnant 8 762 de ses utilisateurs sur 84 règles de base, sensées être maîtrisées depuis le collège et qui sont utiles pour les communications de tous les jours.

Pour la quatrième année consécutive, les femmes sont meilleures en orthographe. Elles maîtrisent 50,4% des règles, contre 46,4% chez les hommes. Autre constat persistant : les seniors sont meilleurs que les plus jeunes. Et c'est le Grand Est qui affiche les meilleurs scores, avec 54,2% des règles maîtrisées.

Pas des passionnés pour la Coupe du Monde

Si vous comptez suivre avec passion le Mondial 2018, cela peut vous coûter cher : ceux qui ne s’y intéressent pas maîtrisent 50,8% des règles d’orthographe, contre 46,3% pour les férus de football. Les bons élèves sont également peu devant la télévision et lisent plus de 5 livres par an.



Maintenant, à vous de testez vos connaissances avec ce quiz. Attention : les pièges sont partout dans la langue française !