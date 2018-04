publié le 17/04/2018 à 11:26

Voila qui va ravir plein d'ados et désespérer leurs enfants scotchés sur leurs portables. Figurez-vous que les SMS seraient bons pour l'orthographe ! Cette nouvelle très sérieuse était ce mardi 17 avril à la une du Courrier de l'Ouest.



Une spécialiste affirme qu'il y a une corrélation entre le bon niveau d'orthographe et l'utilisation massive de SMS. Plus les ados maîtrisent l'orthographe, plus ils aiment modifier la langue de façon volontaire pour écrire ce type de message. Selon le quotidien, les SMS permettraient même, à long terme, d'améliorer l'orthographe des enfants.

Les SMS prennent de la hauteur

Les SMS peuvent désormais même être envoyés à 10.000 mètres d'altitude. Depuis le lundi 15 avril, la compagnie aérienne British Airways propose l'Internet à haut débit sur tous ses avions... enfin ceux qui volent en Europe. Une sacrée révolution qui a des allures d'argument de vente comme l'explique La Dépêche du Midi. Selon le journal, la possibilité de se connecter à Internet est dans le top 3 des critères de choix d'un vol, au même titre que le prix et l'horaire.

Air France clouée au sol

Nouvelle journée de grève chez Air France alors que les salariés réclament toujours une augmentation de salaires. Le Figaro publie ce mardi 17 avril une grande enquête qui ne va sans doute pas vraiment leur faire plaisir. Le quotidien a comparé la situation de trois grandes compagnies aériennes, Air France, Lufthansa et British Airways. Verdict ? D'après le quotidien, les commandants de bord, copilotes, hôtesses et stewards de la compagnie française n'ont aucune raisons d’être jaloux de leurs collègues européens. Ils sont même mieux payés qu'ailleurs en Europe.

Quid de l'Europe ?

Le Figaro titre ce mardi 17 avril sur le projet européen d'Emmanuel Macron. Selon le journal, il serait soumis à rude épreuve alors que le chef de l'état doit plaider devant le Parlement européen à Strasbourg pour la réforme de l'Union Européenne. "Europe : Macron marche seul" voila la une de L'Opinion accompagné d'un dessin signé KAK qui résume très bien la situation. On y voit Emmanuel Macron en révolutionnaire, seul sur un champ de ruines, le drapeau européen dans une main, un fusil dans l'autre. Au loin, d'autres lui crient "Pars devant, on arrive". Le journal affirme que le président semble plus que jamais isolé en Europe, faute d'alliés.

La naissance des rois

Libération dresse ce mardi 17 avril le portrait de Jean Pierre Jouyet, Ministre des Affaires Européennes sous Nicolas Sarkozy. Lui qui a servi sous les trois présidents est aujourd'hui ambassadeur de France en Angleterre, soit la voix d'Emmanuel Macron outre-Manche. Il assure dans les colonnes de Libération qu'il ne s'agit pas d'un renvoi d'ascenseur. "Je ne suis ni courtisan, ni faiseur de roi. Je peux repérer les potentiels mais les rois se font eux-mêmes ", explique-t-il.