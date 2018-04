Soutien scolaire : la Banque Postale offre un an de cours aux enfants de ses client

publié le 05/04/2018 à 09:07

La Banque Postale aime prendre soin de ses clients mais aussi de leurs enfants. Ainsi, l'établissement bancaire de La Poste a décidé d'offrir un an de soutien scolaire sur une plateforme en ligne. "Dès le 30 avril, nos clients vont recevoir un code et vont pouvoir se connecter à une plateforme digitale d'aide aux devoirs", explique Franck Oniga, directeur marketing de la Banque postale.



La plateforme en question balaie un spectre très large car les cours de soutien vont du CP à la terminale. "Ce sont des supports pédagogiques en partie utilisé par l'Éducation nationale", assure Franck Oniga. "Nous sommes assez attentifs aux problèmes des familles", indique le représentant de la banque.

"45% des enfants sont angoissés par les résultats scolaires et plus d'un million prennent des cours", indique-t-il. Il rappelle que les cours peuvent coûter jusqu'à 1.500 euros et que sa "banque citoyenne" se devait d'aider à résoudre un problème qui "remonte du terrain".