publié le 07/06/2018 à 13:50

Deux jours tous les cinq jours. C'est cette cadence que l'intersyndicale des cheminots s'était fixée en mars, et qu'elle a tenue, pour faire grève contre la réforme de la SNCF. Depuis le 3 avril, les Français ont ainsi connu 13 épisodes et 26 jours de grève. La vingt-septième est en cours ce jeudi 7 juin. Selon le calendrier initial des cheminots, cette grève perlée devrait toucher à sa fin prochainement puisque'après l'épisode de grève en cours, il en restera quatre, pour une dernière journée prévue le 28 juin.



Mais la fin de la grève en juin n'est pas certaine. Invité sur France 2 le 5 juin, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, n'a pas fermé la porte à une poursuite du mouvement en juillet et août. Au Parisien, une source syndicale a confirmé que certaines organisations "voulaient faire grève à des moments clés des vacances d'été".

Une issue que Guillaume Pepy, patron de la SNCF, a jugé "pas imaginable" sur RTL, faisant notamment référence aux amendements déposés par les syndicats réformistes, l'UNSA et la CFDT. Selon lui, ces amendements prouvent qu'ils "ont pris conscience des avancées de cette réforme". Selon ce syndicaliste CFDT interrogé par RTL, "on n'a jamais été si près de la sortie, ça pourrait être dans les deux trois jours qui viennent, il suffit d'une volonté. On ne veut pas jouer les prolongations".

Côté mobilisation, son essoufflement va dans le sens d'une fin prochaine du mouvement. À son pic, le samedi 14 avril, le taux de grévistes était de 36.1%. Le 28 et 29 mai dernier, il avait été divisé par deux à 14 et 14.4%. Pour remobiliser, les syndicats appellent à une nouvelle journée "sans cheminots" le 12 juin, à l'instar du 14 mai dernier, qui avait rassemblé 28% des cheminots.



Une commission mixte paritaire prévue le 11 juin

Au parlement, la réforme ferroviaire a également fait du chemin. Adopté en première lecture par le Sénat ce mardi 5 juin par 240 voix pour et 85 contre, le texte fera l'objet lundi 11 juin, d'une commission mixte paritaire.



Composée de sept sénateurs et de sept députés, elle sera chargée de trouver un texte commun entre députés et sénateurs. S'ils y arrivent, hypothèse la plus probable, l'Assemblée en débattra le 13 juin et le Sénat le lendemain. Une réunion tripartie rassemblant gouvernement, syndicats et patronat devrait également avoir lieu mi-juin.



La poursuite ou non de la grève cet été devrait être débattue ce jeudi 7 juin lors de l'interfédérale CGT-Unsa-Sud Rail-CFDT. Pour l'heure, les usagers peuvent compter sur un TER et Intercités sur deux, trois Transilien sur cinq et sept TGV sur dix en ce 27ème jour de grève.