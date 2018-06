publié le 06/06/2018 à 17:08

Pour la 27e journée de grève contre la réforme de la SNCF, le trafic ferroviaire sera de nouveau perturbé ce jeudi 7 juin. La direction du groupe a annoncé qu'il faudra compter sur 7 TGV sur 10, 1 Intercités sur 2, 1 TER sur 2 et 2 Transilien sur 3 pour l'Ile-de-France. Une situation similaire au précédent épisode de grève, le week-end précédent.



Une fois de plus, le trafic sera très inégal selon les lignes et les régions concernées. Dans le détail pour la région parisienne, il n'y aura qu'un train sur 4 sur la ligne R, quand 7 trains sur 10 circuleront sur les lignes J et L. Les lignes B, C, D, H, N et U resteront plutôt perturbées avec un train sur deux en moyenne.



À l'international, le trafic de l'Eurostar, du Thalys sera "quasi normal". Deux Lyria sur 5 circuleront. Deux trains sur trois sont prévus entre la France et l'Italie, ainsi que vers l'Allemagne. Aucun train ne circulera en revanche entre la France et l'Espagne.

Du côté des TGV, la SNCF a donné quelques précisions : les lignes intersecteurs seront les plus touchées, avec seulement 3 trains sur 8 prévus. L'axe TGV Est se portera presque bien, avec 9 trains sur 10. Du côté de Ouigo, il faudra compter 3 trains sur 4.