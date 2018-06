Crise chez Les Républicains : "On veut de la solidarité", déclare Geoffroy Didier

publié le 18/06/2018 à 13:46

Laurent Wauquiez s’attire les foudres dans son propre camp. Le limogeage de Virginie Calmels, ex-numéro 2, ne règle pas tout. Laurent Wauquiez l'a sortie hier de l'organigramme après ses critiques sur le manque d'ouverture du parti. Geoffroy Didier commente ce limogeage au micro de RTL et tempère les critiques dont est la cible le patron des Républicains depuis.



"Vous pensez qu’Emmanuel Macron accepterez que son numéro 2 le critique dans un grand journal ? Il ne l’accepterais pas", affirme Geoffroy Didier. "Un principe de base dans toutes les équipes, c’est que l’on n’a pas que des droits mais aussi des devoirs, à commencer par celui de solidarité", souligne-t-il.

Selon le secrétaire général délégué des Républicains, "le rôle de numéro 2 est d’aider, d’épauler, de soutenir le numéro 1". "Lorsqu’on est trop dissonant et qu’on préfère les critiques publiques plutôt que les remarques privées et bien non ne fait plus parti de l’équipe dirigeante", affirme-t-il avant de conclure : "On ne veut pas de l’uniformité, on veut de la solidarité".