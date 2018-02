Santé : faites-vous confiance aux plats industriels ?

publié le 16/02/2018 à 10:11

Ceux qui abusent des plats industriels augmentent leur risque d'être atteint d'un cancer, selon une étude auprès de 105.000 personnes en France, qui formule des hypothèses sur l'origine du danger.



"Le lien de cause à effet reste à démontrer", a précisé l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui a financé l'étude avec d'autres institutions publiques françaises. Mais la corrélation est établie.



Une brioche industrielle, une pizza surgelée, une salade composée... De 2009 à 2017, les participants à l'étude NutriNet-Santé ont périodiquement rempli des questionnaires en ligne sur ce qu'ils mangeaient.



Les chercheurs, qui publient leur étude dans le British Medical Journal (BMJ), se sont intéressés à ce qu'ils appellent les "aliments ultratransformés".



D'après eux, ceux-ci "contiennent souvent des quantités plus élevées en lipides, lipides saturés, sucres et sels ajoutés, ainsi qu'une plus faible densité en fibres et vitamines".



Ils citent pains, sucreries, desserts, céréales, boissons sucrées, viandes transformées (boulettes, nuggets, jambon avec additifs, etc.), pâtes et soupes instantanées, plats surgelés ou en barquette, etc.



À quel point ces produits qui peuplent nos supermarchés et garde-mangers sont-ils dangereux ?



"Une augmentation de 10% de la proportion d'aliments ultratransformés dans le régime alimentaire s'est révélée être associée à une augmentation de plus de 10% des risques de développer un cancer" résume l'Inserm.



Pour le cancer, ce risque est accru de 6 à 18%, et pour le cancer du sein spécifiquement, de 2 à 22%.



Les "graisses et sauces ultratransformées et les produits et boissons sucrées" étaient en cause globalement, et pour le cancer du sein, les chercheurs accusaient "les produits sucrés ultratransformés".



D'autres facteurs peuvent entrer en jeu, selon la revue, car "par exemple, le tabagisme et une activité physique faible étaient bien plus répandus chez les participants qui consommaient une plus grande proportion d'aliments ultratransformés".



