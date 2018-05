publié le 24/05/2018 à 12:05

IBM se porte bien, et investit. L'entreprise technologique va créer 1.800 emplois en France sur deux ans, "à un rythme très accéléré", a confirmé son PDG français Nicolas Sekkaki sur RTL jeudi 24 mai. La PDG américaine d'IBM Virginia Rometty l'avait annoncé la veille lors d'une rencontre avec Emmanuel Macron à l'Élysée.



"On a renoué avec la croissance, affirme Nicolas Sekkaki, c'est pour ça qu'on investit." IBM, pour International Business Machines Corporation, est née il y a plus de 100 ans et a du se réinventer, notamment pour faire face à l'essor des start-ups.

Les profils que l'entreprise compte recruter au cours des deux prochaines années sont "des experts de l'intelligence artificielle, des consultants métier, des architectes informatiques, des experts, des développeurs..."

Nicolas Sekkaki a tenu à rappeler que la France est loin d'être mauvaise en nouvelles technologies. "C'est une terre d’innovation, c'est un endroit où l'on se sent bien et où l'on peut innover." Il salue les progrès de ces dernières années autour des start-ups. "On aime la technologie en France, et on est capable de la mettre en oeuvre", assure-t-il.