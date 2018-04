publié le 18/04/2018 à 19:29

Des bébés-baigneurs avec des codes-barres, des mannequins masculins dont les têtes sont cachées sous des sacs en papier avec les initiales "PMA" et des mannequins féminins enceintes qui sortent de cartons avec des pancartes "GPA". Voilà le décor de ce faux magasin éphémère ouvert mardi 17 avril et dont la revendication est claire : non à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes et non à la légalisation de la GPA en France.



C'est le site de Famille Chrétienne qui rapporte l'existence de cette opération de communication imaginée à Paris à l'occasion des États généraux de la bioéthique. Une initiative prise par l'association Alliance Vita, créée à l'occasion des premiers débats sur la bioéthique.

Son délégué général, Tugdual Derville - déjà croisé lors des manifestations contre le mariage pour tous - explique au pupitre : "Alliance Vita a voulu montrer ce qui menace l’humanité (...) Nous exposons en boutique, preuves à l’appui, tout l’éventail d’un marché débridé de la procréation que nous voulons éviter", rapporte le site catholique.

Une mobilisation à venir ?

Il appelle ses soutiens à la "mobilisation générale" pour ne "pas laisser le paradigme procréatif basculer vers le marché eugénique". Tugdual Derville s'est dit "persuadé" que "beaucoup de personnes se mobiliseront".



Un avis partagé par Ludovine de La Rochère. Contactée en janvier dernier, la présidente de La Manif pour tous était convaincue que sur ces questions de société "l'opinion publique peut basculer". Juste avant, un sondage avait été publié en Une du journal La Croix dans lequel les Français se prononçaient majoritairement favorables à ces deux mesures.



Les campagnes de communication contre l'ouverture de la PMA à toutes et contre la GPA sont toujours très imagées et toujours très mises en scène. En octobre dernier, une opération médiatique anti-GPA avait soulevé une polémique. Les enfants nés d'une gestation pour autrui y étaient comparés a des légumes OGM.