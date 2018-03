publié le 18/03/2018 à 17:24

Près de six Français sur dix se déclarent favorables à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes homosexuelles, selon un sondage BVA dans L'Obs. 56% des sondés pensent que les femmes célibataires devraient aussi pouvoir recourir à la PMA, actuellement réservée aux couples hétérosexuels infertiles ou risquant de transmettre une maladie grave à l'enfant.



En revanche, s'agissant de l'anonymat du don d'ovocytes ou de sperme, les Français sont partagés : 50% sont favorables à son maintien et 48% souhaitent sa levée à la majorité de l'enfant issu du don, avec l'accord préalable du donneur.

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Dominique de Villepin a affirmé "être favorable" à l'ouverture de la PMA aux couples de même sexe. Concernant la GPA, 55% se disent également favorables au recours en France à une mère porteuse ou GPA. "J'avoue que ma réflexion n'est pas encore totale sur la GPA. Je suis ouvert à une réflexion parce que je vois bien que pour les couples homosexuels, il y a une souffrance, une épreuve vécue de façon très douloureuse. Plus on peut aller dans cette compréhension, sans pour autant briser le noyau familial et l'équilibre au sein de la famille, mieux ça vaut. Sans tomber dans la marchandisation du corps, bien sûr".