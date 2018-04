et Olivier Boy

publié le 30/04/2018 à 14:05

Alors qu'un riverain de 45 ans a avoué le meurtre d'Angélique, le maire de Wambrechies (Nord) aurait aimé savoir que cet homme vivait dans sa commune. Dans les faits, aucun édile, ni élu local, ne peut avoir accès au fichier des délinquants sexuels (FIJAISV). Cet outil judiciaire, où sont inscrites 78.000 personnes, est avant tout destiné à faciliter les enquêtes.



Les délinquants sexuels sont tenus de confirmer leur adresse, au moins une fois par an, et doivent signaler un déménagement dans les 15 jours. Les préfets et certaines administrations de l'État, comme l'Éducation Nationale, peuvent demander des vérifications.

Chauffeur de bus, le meurtrier d'Angélique n'était pas concerné par cette obligation puisqu'il ne conduisait pas des cars scolaires. Il n'avait pas récidivé depuis sa condamnation en 1994 pour "viol avec arme, attentats à la pudeur aggravés et vol avec violence".

"Malgré toute l'émotion, il faut être extrêmement réservé. Même si un maire connaît, dans sa commune, l'existence d'un habitant fiché comme ancien délinquant (...), que peut-il faire ? Doit-il organiser une surveillance 24h/24 ? Il n'en a ni les moyens financiers ni ceux juridiques. Ce n'est pas le rôle du maire", estime Philippe Laurent, maire de Sceaux (Hauts-de-Seine) et secrétaire général de l'Association des maires de France.



L'élu local évoque aussi les risques de représailles encourus par les maires, surtout en cas de récidive. Philippe Laurent insiste toutefois sur l'importance d'agir au niveau national. "Le suivi post-incarcération doit probablement être resserré", souligne le maire de Sceaux.