publié le 18/04/2018 à 05:44

Après dissipation des brumes et brouillards matinaux, le soleil régnera en maître sur tout le territoire ce mercredi 18 avril.



En cours de journée, des cumulus se formeront sur les Alpes du Sud, la Corse ainsi que sur le piémont pyrénéen. Les plus gros d'entre eux pourraient donner une averse isolée. Un autan faible à modéré soufflera en son domaine.



Au plus frais de la nuit, on attend 6 à 11 degrés en général, localement moins sur le Nord-Est, jusqu'à 12 à 16 degrés autour de la Méditerranée, le long du couloir rhodanien, de la façade atlantique ainsi qu'en Corse.

Côté maximales, les températures attendues resteront au-dessus des normales de saison. On atteindra 20 à 22 degrés près de la Manche et de l'Atlantique, 22 à 26 degrés sur la moitié nord du pays et sur le pourtour méditerranéen, 27 degrés dans la Capitale, 24 à 28 degrés sur la moitié sud. Les températures les plus élevées sont attendues sur l'Aquitaine.