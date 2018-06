publié le 05/06/2018 à 05:47

Du nord de la Somme au nord de la Lorraine et de l'Alsace, la journée de ce mardi 5 juin s'annoncera globalement calme. Le ciel sera d'abord voilé ou gris sur le Nord-Pas de Calais, plus ensoleillé l'après-midi avec un faible risque d'ondées. Le reste du pays restera exposé à un temps instable.



Quinze départements du sud-ouest, du centre et du centre-est, ont été placés en vigilance orange pour orages : l'Ain, l'Allier, l'Aveyron, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l'Isère, la Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, le Rhône, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Vienne. L'Eure a été placé en vigilance inondations.

En matinée, pluies ou averses seront déjà fréquentes et parfois mêlées d'orages entre les Pyrénées et la vallée de la Garonne. Un autre axe pluvio-orageux s'étend du nord de la Bretagne et de la Normandie jusqu'à la Bourgogne Franche-Comté.

En journée, le littoral atlantique jusqu'à la côte charentaise, comme les plages de la Provence et de la Côte d'Azur, devraient rester à l'écart de la plus forte activité avec des averses espacées.



Mais partout ailleurs, on peut encore craindre de fréquents développements d'averses et d'orages. Ces derniers pourront être forts et conduire à de la grêle ou à de gros cumuls en peu de temps, notamment du Sud-Ouest au Massif Central, puis en soirée du nord de Rhône-Alpes au Centre et à la Bourgogne Franche-Comté.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 11 et 15 degrés en général, entre 16 et 18 en Alsace et en bord de Méditerranée.



Les maximales atteindront 17 à 20 degrés près de la Manche et aux abords des Pyrénées, 21 à 25 sur le reste du pays, localement 26 à 29 sur le Grand Est.