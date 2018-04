publié le 19/04/2018 à 05:46

Le soleil dominera jeudi 19 avril dès le matin. Il sera contesté par de rares brumes dans les vallées, par quelques poches de nuages bas sur les côtes bretonnes.



Le beau temps se maintiendra dans l'après-midi. De rares grisailles traîneront sur le littoral breton. Des cumulus se formeront dans les terres bretonnes et normandes, et surtout dans l'intérieur de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le sud du Massif central et les Pyrénées.

Météo-France attire l'attention des pratiquants de la montagne : la fonte printanière a débuté et le risque de départs d'avalanches est élevé sur les Alpes comme sur les Pyrénées.



Les préfets de Haute-Savoie et des Hautes-Alpes ont mis en garde contre un fort risque d'avalanches, jeudi, dans le massif du Mont-Blanc et les massifs haut-alpins, en raison des "températures printanières" et du "redoux en montagne".



Le risque d'avalanches "évoluera de limité à marqué (niveau 3 sur 5)" sur les massifs du Chablais et des Aravis, et "en risque fort (niveau 4 sur 5) sur le Massif du Mont-Blanc, souligne la préfecture de Haute-Savoie dans un communiqué.



"Au-dessus de 2.000 mètres notamment, le réchauffement soudain du manteau neigeux pourra occasionner de nombreuses avalanches", ajoute-t-on.



Les Hautes-Alpes sont placées en "risque avalanche de niveau fort (4 sur 5) à compter de jeudi, "aux heures les plus douces", indique la préfecture du département.

Les températures

Coté températures, les minimales iront de 7 à 13 degrés en général, localement 13 à 15 sur les plaines du Sud-ouest et les côtes méditerranéennes.



Comme la veille, l'ambiance deviendra remarquablement douce le reste de la journée. Les thermomètres atteindront 19 à 24 degrés près de la Manche et de la Méditerranée. Ils grimperont entre 24 et 27 degrés partout ailleurs, parfois jusqu'à 28 en Nouvelle Aquitaine.