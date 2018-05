publié le 22/05/2018 à 12:45

ll n'y aura pas d'école ce mardi 22 mai à Saint-Victor-sur-Rhins dans la Loire. Cela n'est pas à cause de la grève des fonctionnaires, mais pour alerter les pouvoirs publics. Depuis deux ans, deux élèves de 6 et 7 ans perturbent la vie de l'établissement. La semaine dernière, une institutrice s'est ouvert le front sur plus de 10 centimètres en voulant rattraper l'un d'eux qui quittait la classe en plein cours



Trop c'est trop dit ce matin l'adjointe au maire de la commune. "C'est la goutte qui a fait déborder le vase. On a un corps enseignant dans notre école qui est à bout de nerfs, qui va partir au boulot en se demandant comment va se passer ma journée ?", explique Delphine Tournus. Elle explique qu'ils "viennent travailler avec la peur au ventre". L'élue précise que "ce n'est pas contre les enfants ni contre les parents, mais là on est arrivé à un point de non-retour".

Une réponse concrète sera apportée selon Blanquer

Face à cette situation qu'elle juge "invivable", cette élue en appelle désormais au ministre de l'Éducation nationale. "Nous devons toujours créer les conditions de l'école de la confiance. Nous savons bien qu'à l'école maternelle comme à l'école élémentaire, nous avons de plus en plus de cas comme cela, des problèmes de concentration ou autres", précise le ministre.

Jean-Michel Blanquer juge que l'école doit être "l'élément de stabilité et de compensation des inégalités sociales. On doit se mettre en situation de répondre à ça". Face à des problèmes particuliers médicaux, "on doit se donner les moyens de l'accompagnement", précise Jean-Michel Blanquer. "L'Éducation nationale va être avec eux pour regarder le problème qu'ils posent", assure-t-il, tout en incitant l'école à rouvrir l'école. "Il y a une réponse concrète à apporter à une question comme cela et elle sera apportée", ajoute le ministre qui estime que "les acteurs de l'école doivent sentir que toute l'institution est derrière eux".