Limitation à 80 km/h : "la vitesse est impliquée dans tous les accidents"

publié le 17/03/2018 à 09:45

La fronde monte contre le passage de 90 à 80 kilomètres par heure sur le réseau secondaire. En campagne en particulier, les élus font savoir que leurs administrés n'acceptent absolument pas la future baisse, en vigueur au 1er juillet prochain. "Il est admis au niveau scientifique et au niveau mondial que lorsque vous baissez la vitesse moyenne sur un réseau vous baissez le nombre d'accidents", justifie Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, invité de RTL ce samedi 17 mars.



"Entre 90 et 80 il y a 13 mètres de différence de freinage. À 80, vous pouvez éviter un accident et surtout à 90, vous tapez à 40km/h. Appliquer cela à une masse d'automobilistes qui roulent sur 400.000 kilomètres permet de réduire le risque lié à la vitesse". "Il n'y a pas un accident dans lequel la vitesse n'est pas impliquée", rappelle Emmanuel Barbe.

Les détracteurs de cette nouvelle mesure de sécurité routière affirment que les tests réalisés en 2016 sur plusieurs portions de route n'ont jamais conduit à la publication effective de résultats. "C'est faux ils sont en ligne, vous pouvez les trouver très facilement et ces tests sont positifs", rétorque le délégué interministériel à la sécurité routière.