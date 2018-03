Limitation à 80 km/h : une mesure trop générale pour être efficace ?

et Yves Calvi

Le gouvernement veut limiter la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires sans séparateur de voies à partir du 1er juillet. "C'est une mesure complètement incompréhensible", s'alarme Christian Sauvadet, président du Conseil départemental de la Côte-d'Or. Il fustige une mesure généralisée, qui ne prend pas en compte les problèmes routiers au cas par cas.



Il rappelle que les départements ont déjà "pris en compte le problème de la sécurité routière". Christian Sauvadet voit cette mesure comme discriminatoire envers les communes rurales, qui se retrouveraient enclavées. "En province, on est obligé de prendre sa voiture pour se déplacer."

Thomas Mesnier, député REM de la 1ère circoncscription de la Charente, rappelle que "le diagnostic est là : la route est la première cause de la mort violente en France (...) et la vitesse est toujours mise en cause".

Trois minutes de perdues pour une vie sauvée par jour, je pense que ça vaut le coup Thomas Mesnier, député REM de Charente





Il salue au contraire "une mesure efficace, courageuse, qui ne va pas impacter des territoires plus que d'autres". Cet abaissement de la limitation de vitesse ne fera perdre que trois minutes sur un trajet de quarante kilomètres, souligne-t-il. "Trois minutes pour une vie sauvée par jour, je pense que ça vaut le coup."