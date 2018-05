Les PV ont rapporté 1,97 milliard d'euros en 2017, un record

publié le 24/05/2018 à 18:05

Les Français ont été de bons payeurs en 2017. Les recettes générées par les PV pour infractions routières s'élèvent à 1,97 milliard d'euros, selon un rapport de la Cour des comptes consulté par BFMTV. Plus de la moitié de cette somme provient des radars automatiques, apparus en 2015 et qui ont engendré 1,01 milliard de recettes. Au total, les paiements des automobilistes ont augmenté de 9% par rapport à 2016.



Dans le détail, 824,5 millions d'euros proviennent des amendes forfaitaires et 188 millions d'euros des amendes majorées des radars automatiques. Hors radars automatiques, les PV représentent la somme de 673 millions d'euros d'amendes forfaitaires et 291,2 millions d'euros d'amendes majorées.

Le vandalisme envers les radars automatiques s'est également stabilisé avec 93% des appareils qui fonctionnent normalement. Mais les radars autonomes sont davantage visés avec 40 radars complètement détruits en 2017, contre 23 l'année précédente. Sur le 1,97 milliard d'euros récoltés par ces PV, 438,8 millions d'euros sont consacrés au désendettement de l'Etat. Une affectation que n'approuvent pas les Sages, l'estimant "sans lien avec la sécurité routière".