Stationnement payant : les tarifs des PV explosent

publié le 07/04/2018 à 10:33

Laurent Capello est revenu dans Auto Plus sur les villes qui ont fait exploser les prix du PV pour mauvais stationnement. Depuis janvier, elles sont en effet libres de fixer le prix qu'elles souhaitent. "La ville la plus chère de France, c'est Lyon, celle de notre ministre de l'Intérieur avec un PV de stationnement à 60 euros dans le centre-ville." Paris, Angoulême ou encore Neuilly-sur-Seine ont, elles aussi, font grimper l'amende à 50 euros.



Le magazine a étudié ces décisions en les mettant en relation avec la couleur politique des communes. Et le cliché de la mairie de gauche en voulant à la voiture vole en éclat. "74% des villes qui ont les PV de stationnement les plus chers, sont des villes de droite", assure Laurent Capello. "On se rend compte qu'il s'agit de décisions 100% locales qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'idéologie."

Certaines villes ont baissé les montants

À l'inverse de certaines villes qui ont fait grimper les montants des amendes, d'autres, en revanche, les ont fait baisser à 15 euros. Cagnes-sur-Mer, Créteil, Cambrai, 11 ou 10 euros à Calais, Castres ou Villefranche-de-Conflent. D'autre villes, enfin, ont rendu le stationnement gratuit. "Cela peut être pour deux raisons. Faire un cadeau aux automobilistes, ça change. Le stationnement payant impose d'investir dans une nouvelle génération d'horodateurs assez coûteuse. Un certain nombre de villes de taille moyenne ont fait le choix de revenir au stationnement gratuit avec le retour de la zone bleue et du disque en carton." L'amende en cas de dépassement du temps de stationnement en zone bleue est en revanche d'un montant fixe de 35 euros.