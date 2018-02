Faut-il étendre les horaires d'ouverture des bibliothèques le soir et le week-end ?

avec Vincent Parizot et AFP

publié le 20/02/2018 à 11:11

Emmanuel Macron met sur les rails aujourd'hui aux Mureaux (Yvelines) l'extension des horaires des bibliothèques, l'une de ses promesses de campagne, sur laquelle l'académicien Erik Orsenna a mené une consultation ces derniers mois.



Le président a choisi cette commune de banlieue, située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Paris, parce que sa médiathèque est ouverte tous les dimanches après-midi, une initiative encore rare en France.



Accompagné de la ministre de la Culture Françoise Nyssen, Emmanuel Macron entend "donner une impulsion politique" pour encourager davantage de communes à ouvrir davantage le soir et le week-end les 16.500 bibliothèques et points de lecture de France, selon l'Élysée.



Durant la campagne, le candidat En Marche avait déploré que les bibliothèques ne soient ouvertes que 41 heures par semaine dans les grandes villes "contre 98 heures à Copenhague".



"C'est une inégalité fondamentale: ce sont ceux qui n'ont pas accès, chez eux, à la lecture ou à une activité culturelle, qui en pâtissent le plus", avait-il souligné dans son programme.



"Ce n'est pas à l'État d'imposer cette mesure", selon l'Élysée, qui a débloqué huit millions d'euros pour aider les collectivités à la mettre en place.



Elle se heurte en effet à un manque de moyens financiers dans un contexte de baisse des dotations aux collectivités territoriales.



L'État s'engage en outre à étendre les horaires des bibliothèques universitaires qui dépendent directement de lui.



"Une bibliothèque est comme une boulangerie. Un service de première nécessité, indispensable!", avait déclaré Erik Orsenna en septembre.



