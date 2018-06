Le tour de France en stop de deux jeunes Français

publié le 24/06/2018 à 20:09

Anouk et Pierre-Elie. Ces deux prénoms ne vous disent peut-être rien. Pourtant, ces deux jeunes Français se sont lancés dans une aventure pour le moins étonnante : traverser tous les départements métropolitains en stop, sans un euro en poche.



Depuis huit mois maintenant, ils sillonnent les routes françaises. Et ce défi touche bientôt à sa fin. "On a fait 22.000 kilomètres en stop et à peu près 91 départements", comptabilise Anouk. Pierre-Elie ajoute : "En stop, on a la possibilité de découvrir les régions et les habitants. Les gens qui nous prennent en stop nous expliquent la géographie, l'histoire... C'est très enrichissant".

Mais alors, pourquoi un tel projet ? "L'idée, c'est de voyager sans argent pour prendre le temps d'aller vers les gens. On est invité tous les soirs à dormir chez l'habitant et quand on est invité, c'est un peu la soirée exceptionnelle pour les personnes qui nous accueillent donc on mange très très bien", conclut le jeune homme.