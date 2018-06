Avocats grillés et salade romaine avec petites tomates

publié le 21/06/2018 à 17:44

La salade devait être vraiment mauvaise. Ce jeudi 14 juin, peu avant 22 heures, la police montée d'Halifax (Canada) a reçu un coup de téléphone plutôt insolite. Au bout du fil, un enfant de 12 ans se plaignant de la salade préparée par ses parents.



Impatient, l'enfant appelle une seconde fois, afin de demander quand la police compte arriver en insistant sur le fait qu'il n'aime pas sa salade. La police se rend alors sur place, pas pour parler aux parents de la salade, mais pour sermonner l'enfant sur l'usage des numéros d'urgence.

Dans un communiqué, la police canadienne raconte l'histoire et rappelle aux parents d'expliquer à leurs enfants l'importance de ces numéros. "Si beaucoup d’entre nous peuvent, de temps à autre, ne pas apprécier leur salade… cela soulève un sujet bien plus important, qui mérite qu’on en discute à n’importe quel âge. Le mauvais usage des numéros d’urgence téléphonique est un problème qui touche toutes les générations, qui mobilise des moyens importants et qui empêche les secours de s’occuper en priorité des urgences réelles" a ainsi déclaré le caporal Dal Hutchinson.