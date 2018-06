publié le 21/06/2018 à 12:55

Vivre dans un village fantôme comme dans le farwest ? Si vous avez 800.000 euros sous la main, c'est possible. D'après CNN, la ville minière de Cerro Gordo, située dans le désert californien, au sud du Nevada, a été mise en vente au mois de juin.



Cela fait des décennies qu'elle appartient à une famille qui souhaite désormais s'en séparer après l'avoir entretenue. C'est une ville qui date du XIXe siècle avec un hôtel, une église, un centre d'hébergement et 22 habitations. Il fait un peu plus de 121 hectares.

Sur le site de la ville, des photos dévoilent l'aspect folklorique de Cerro Gordo, qui plonge le visiteur dans l'univers des films de cowboy américains. Il est aussi précisé que la ville était la plus grande productrice d'argent et de plomb en California dans les années 1860. Mais les prix de l'argent et du plomb ont chuté, Cerro Gordo a été victime d'un incendie et la ville s'est peu à peu vidée jusqu'à être complètement abandonnée.

> Cerro Gordo Ghost Town for Sale