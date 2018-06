publié le 14/06/2018 à 11:53

Partout dans le monde les musulmans vont fêter la fin du ramadan durant les deux jours de l'Aïd el-Fitr. Ce moment marque la fin du jeûne quotidien pour les fidèles. Le ramadan fait partie des cinq piliers de l'islam. Durant un mois, les jeûneurs ne peuvent ni boire, ni manger, ni fumer ni avoir de rapports sexuels du lever au coucher du soleil.



La date de l'Aïd el-Fitr est fixée lors de la nuit du doute, à la fin d'un cycle lunaire et au début d'un autre. Le 29e jour du ramadan, si un croissant de lune est vu dans le ciel, l'Aïd est fixé au lendemain. Si le croissant n'est pas observé, le ramadan dure donc un jour de plus, soit 30 jours. C'est pour cela que la date de l'Aïd n'est pas la même tous les ans.

Avant l'Aïd, les pratiquants doivent donner la zakat. C'est une aumône dont le montant est fixée par les autorités religieuses. Elle permet aux plus démunis de préparer le repas de la fin du ramadan.

Cette année, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a fixé la somme entre cinq et sept euros. Elle se calcule via le prix de certaines denrées alimentaires de base, la somme varie donc selon les régions.

La date de l'Aïd el-Fitr sera déterminée cette nuit. Des imams, des personnalités musulmanes, des responsables associatifs de mosquées, la Commission théologique de la Mosquée de Paris et le Président du CFCM se réunissent aujourd'hui à 18h00 à la Grande Mosquée de Paris pour la nuit du doute.



Le ramadan a débuté le 17 mai.