publié le 29/05/2018 à 08:04

L'enfant sauvé samedi 26 mai dans le XVIIIe arrondissement de Paris par Mamoudou Gassama ne sera finalement pas placé. La justice estime qu'il n'y a pas de danger immédiat. Son père devrait toutefois être jugé en septembre pour soustraction à des obligations parentales. François Molins, le procureur de la République de Paris, a indiqué hier que le père a tardé à rentrer à l'appartement parce qu'il jouait à Pokémon Go.



Sa mère, en déplacement à la Réunion, devrait, elle, être convoquée dans les prochains jours. Une maman qui s'exprime pour la toute première fois, ce matin. Elle se dit soulagée. "On ne peut que le remercier et prier le ciel d'avoir été aussi réactif." "Je ne justifie pas le geste de mon mari", assure-t-elle. Mais "cela aurait pu arriver à d’autres personnes".

Mamoudou Gassama, lui, sera reçu dès ce matin à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Il se verra remettre un titre de séjour, avant d'être naturalisé français d'ici trois mois. Il devrait également visiter une caserne des pompiers de Paris. Il pourrait en effet intégrer le service civique des sapeurs-pompiers de Paris.

À écouter également dans ce journal

Météo - Ce mois de mai est d'ores et déjà le plus orageux depuis près de dix ans. 110.221 impacts de foudre relevés contre 84.000 pour le précédent record qui datait de 2009.



Politique - Les sénateurs débutent aujourd'hui l'examen du projet de loi sur la réforme de la SNCF. Une version modifiée du texte initial, notamment concernant le statut des cheminots.



Environnement - À l'Assemblée nationale, les députés ont tranché : l'interdiction du glyphosate ne sera pas inscrite dans la loi, en tout cas pas tout de suite.



Football - Les Bleus se sont imposés 2-0 face à l'Irlande, pour leur premier match de préparation à la Coupe du Monde en Russie. Un match disputé sous une pluie battante.