publié le 16/05/2018 à 11:30

Près de sept mois après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT), les pouvoirs publics ordonnent la fermeture d'une quatrième salle de prière musulmane, selon les informations de RTL, confirmées par le ministère de l'Intérieur.



La décision, prise par le préfet de l'Hérault Pierre Pouëssel, concerne la salle de prière Abu Darda, située à Gigean, à une cinquantaine de kilomètres de Lunel. Sauf recours suspensif formulé d'ici la fin de journée, la décision sera effective ce mercredi 16 mai à 17 heures pour une durée de six mois.

La salle de prière, fréquentée par une centaine de fidèles, était dans le viseur de la préfecture du département à cause des prêches de l'imam actuel, qui aurait exercé auprès des fidèles un prosélytisme radical. Le religieux aurait formulé des appels à la haine et à la discrimination envers les femmes, les juifs et les chrétiens. Des livres mis à disposition dans la bibliothèque du lieu de culte auraient également étayé cette idéologie.

Selon nos informations, la préfecture a aussi considéré que l'imam avait une position ambiguë sur le jihad. Par ailleurs, des fidèles connus pour leur radicalisation s'y seraient rassemblés. Cette même salle de prière avait fait l'objet d'une perquisition administrative en novembre 2015, dans le cadre de l'état d'urgence.

Un imam marseillais expulsé en avril à cause de ses prêches

Invité de la matinale de RTL le 16 mai, Gérard Collomb, qui ne s'est pas exprimé au sujet de la salle de prière de Gigean, a rappelé qu'une mosquée salafiste avait été fermée à Marseille à la fin de l'année 2017. L'imam marseillais, auquel il était reproché de tenir des prêches très radicaux, a été expulsé vers l'Algérie à la fin du mois d'avril, a également détaillé le ministre de l'Intérieur.