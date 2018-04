publié le 30/04/2018 à 09:02

Au moins 21 personnes sont mortes et 27 ont été blessées dans un double attentat suicide à Kaboul (Afghanistan) lundi 30 avril, selon un bilan provisoire du ministère de la Santé afghan. La deuxième attaque visait les journalistes qui s'étaient rendus sur place pour couvrir l'attentat.



Vers 8h (3h30 heure de Paris), "un kamikaze circulant à bord d'une moto s'est fait exploser" à proximité du siège des services de renseignements afghans (NDS), avait rapporté le porte-parole de la police de Kaboul Hashmat Stanikzai. Le siège de la NDS avait déjà été la cible d'un attentat suicide en mars.

Un kamikaze s'est ensuite glissé dans le groupe de reporters qui se rendaient sur place, "muni d'une caméra". "Le kamikaze s'est fait exploser parmi les journalistes, il a fait des victimes", a précisé Hashmat Stanikzai.

L'endroit le plus dangereux d'Afghanistan

Un photographe de l'Agence France Presse (AFP), qui travaillait au bureau de Kaboul, a été tué dans l'attentat. Trois autres journalistes travaillant pour des télévisions afghanes, dont un pour la chaîne Tolo News, ont perdu la vie dans l'attaque. Le double attentat n'avait pas été revendiqué en fin de matinée, lundi 30 mars.



Le dernier attentat à frapper Kaboul avait eu lieu une semaine plus tôt, le dimanche 22 avril, et avait fait près de 60 morts et 20 blessés. Un kamikaze de Daesh avait visé un centre de délivrance de cartes d'identités en vue des élections législatives du 20 octobre prochain. Selon l'Onu, Kaboul est devenue l'endroit le plus dangereux d'Afganistan pour les civils avec une recrudescence des attentats.