Pourquoi l'ensemble de la zone B n'est pas en vacances en même temps

publié le 20/04/2018 à 08:39

Quelques académies ont décidé de prendre des libertés avec le calendrier scolaire. Normalement pour la zone B, les vacances devaient commencer ce vendredi 20 avril et les cours devaient ainsi reprendre le lundi 7 mai. Mais c'est une semaine très particulière avec deux jours fériés le mardi 8 mai et le jeudi de l'ascension. Face à ce calendrier, certaines académies, comme celles de Caen, Nantes, Orléans-Tours, Rennes et Rouen, ont décidé d'en faire une zone de vacances.





Cette décision a été prise pour éviter l'absentéisme. En effet, la tentation peut être grande de faire l'école buissonnière quand la reprise des cours est fixée le lundi 7 mai... Avant le jour férié du mardi 8 mai, qui lui même est suivi par le jeudi de l'ascension.

Un changement autorisé par le code de l'éducation

Les cinq académies ont donc préféré modifier les dates de vacances. L'article D521 du code de l'Éducation permet au recteur de changer le calendrier à titre exceptionnel s'il estime que les circonstances mettent en difficulté le fonctionnement de l'école. Donc la semaine truffée de jour fériés devient une semaine vacances, les congés étant décalés. Les élèves reprendront les cours le 14 mai.

iIl restait un dernier problème à régler. Le code de l'Éducation stipule qu'on ne peut pas modifier la durée prévue des périodes de classes et de repos. Il fallait donc compenser le 8 mai et le jeudi de l'ascension désormais inclus dans les vacances. C'est pour ça que les élèves seront en congés jeudi et vendredi prochain 26 et 27 avril puis ensuite deux semaines pleines consécutives.