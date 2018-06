publié le 01/06/2018 à 12:23

Il était l'un des plus vieux détenus de France. Michel Cardon est libéré, après plus de 40 ans de détention. Surnommé l'"oublié" des prisons, l'homme de 67 ans a quitté le centre de détention de Bapaume (Pas-de-Calais) vers 8h40.



L'individu était accompagné de son avocat, Me Éric Morain, avec qui il s'est arrêté prendre un café sur une aire d'autoroute. "Je suis très ému, et lui très heureux, il sourit tout le temps", a déclaré son avocat au téléphone à l'AFP.

Michel Cardon était incarcéré depuis 1977 pour le meurtre d'un retraité lors d'un cambriolage. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1979 avec un complice.

Aucun parloir en 38 ans

Il n'a reçu aucune visite pendant 38 ans, jusqu'en 2016, où un ancien co-détenu avec qui il avait sympathisé est venu lui offrir son premier parloir. C'est lui qui a alerté la presse sur l'histoire de Michel Cardon, le détenu "oublié". Une histoire qui a ému Me Morain, qui a décidé de défendre.



Après plusieurs refus, sa demande de libération conditionnelle a finalement été acceptée par le tribunal d'application des peines d'Arras fin mars. Il doit être placé dans un centre d'hébergement et de réinsertion dans le Val-d'Oise, où il sera soumis à des soins psychologiques et psychiatriques.

Nous, on loue des camionnettes de 20m3 quand on déménage au bout de 10 ans.

Ici 40 ans de vie dans un chariot à peine plus grand qu'un caddie de supermarché. #FreeMichelCardon pic.twitter.com/Q851X6lsvP — Eric Morain (@EricMorain) 1 juin 2018