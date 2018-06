publié le 01/06/2018 à 13:22

À partir du 1er août, quatre médicaments destinés à lutter contre la maladie d'Alzheimer ne seront plus remboursés. Leur efficacité thérapeutique n'est pas suffisante, voire dangereuse. Ce type de décision, prise par arrêté du ministère de la Santé, est assez rare et elle concerne au moins 800.000 personnes qui souffrent de cette maladie. Cela fait cinq ans que la Haute Autorité de Santé pointait du doigt ces médicaments.



"On leur reprochait d'être inefficaces, de ne pas apporter d'amélioration dans l'état de santé des malades et pire encore dans certains cas d'aggraver le risque de maladie cardio-vasculaire", explique Jacques Battistoni, président du syndicat MG France, premier syndicat de médecins généralistes.

Certains effets secondaires pouvaient être très graves. "C'était difficile de le repérer parce que les patients sont âgés, mais la Haute Autorité de Santé nous dit que les médicaments pouvaient représenter un danger pour les patients", souligne Jacques Battistoni.

Avec cette décision, la ministre de la Santé estime que l'économie réalisée, de l'ordre de 90 millions d'euros, sera affectée à la prise en charge des malades.