À Bure, dans la Meuse, dix jours après l'évacuation forcée des opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires, un nouveau face à face se profile avec les forces de l'ordre. Un arrêté préfectoral pris jeudi 1er mars interdit toute manifestation dans ce secteur durant le week-end.



Au matin de ce samedi 3 mars, les opposants au projet d'enfouissement étaient en phase de prévision dans une grange de Mandres-en-Barrois, pour programmer les actions de l'après-midi. L'objectif : montrer leur mécontentement face aux arrêtés préfectoraux d'interdiction.

Ce samedi, les opposants ont également perdu une bataille : ils avaient demandé en référé l'annulation de l'interdiction de circulation, mais le tribunal administratif de Nancy vient de les débouter. À 14 heures, une marche en direction du bois Lejuc doit débuter.

"S'il y a des velléités à reprendre le bois, il y aura une réponse", a prévu la préfète. Le dispositif sécuritaire est toujours important sur place : plus de 500 gendarmes et CRS sont mobilisés pour la surveillance et la protection du laboratoire de Bure.

À écouter également dans ce journal

- L'avalanche du vendredi 2 mars à Entraunes, dans les Alpes-Maritimes, est la plus meurtrière de l'hiver. Quatre skieurs de randonnée qui évoluaient dans un groupe de six, hors du domaine skiable, ont trouvé la mort.



- Au Burkina Faso, la tension reste vive à Ouagadougou, au lendemain de la double attaque terroriste contre l'état-major des armées et contre l'ambassade de France. Les assaillants ont été tués et le bilan est d'une trentaine de morts et plus de 80 blessés.



- L'Organisation mondiale de la santé, va prochainement classer l'addiction aux jeux vidéo comme maladie. Une pathologie qui se caractérise par un comportement anormal, qui amène à délaisser les autres activités.